مسلسل يحيى وكنوز ج3 ارض الحكايات في رمضان 2024 ” كارتون الأطفال” .. أعرف القنوات الناقلة

بعد نجاح مسلسل “مغامرات يحيى وكنوز” في جزئيه الأول والثاني أعلنت منصة Watch it الرقمية عن إطلاق الموسم الثالث المنتظر بعنوان “أرض الحكايات” وذلك لعرضه خلال شهر رمضان لعام 2024 عبر المنصة بالتعاون مع قناة DMC

مسلسل يحيى وكنوز ج3 ارض الحكايات في رمضان 2024

بعد النجاح الباهر مسلسل “مغامرات يحيى وكنوز” في جزأيه الأول والثاني يعلن النجم عصام السقا عن بدء العمل في الجزء الثالث من هذا المسلسل الشهير تم نشر صورة من داخل استوديو العمل عبر حسابه الشخصي على فيسبوك حيث أكد بأن الموسم الثالث بعنوان “أرض الحكايات” سيتم طرحه خلال شهر رمضان المقبل على منصة Watch it الرقمية وعبر قناة DMC بما يحمله من وعد برسالة مفيدة لكل أطفالنا يعد هذا المسلسل الجديد بأن يكون مليئا بالمغامرات المثيرة والحكايات الشيقة مما يضفي جوا من التشويق والإثارة على تجربة المشاهدة تعكس هذه الخطوة التزام عصام السقا وفريق العمل بتقديم محتوى مميز ومفيد يستمتع به الجمهور العربي في شهر الخير والبركة.

ابطال مسلسل يحيى وكنوز ج3

تميز الموسم الثاني من مسلسل “يحيى وكنوز” بتشويقه اللافت ومغامراته المثيرة التي أسرت قلوب المشاهدين يدور العمل في إطارٍ من التشويق والإثارة شهد الموسم الثاني مشاركة الطفل إياد يحيى بدور يحيى وبثينة هاني بدور كنوز وعصام السقا بدور الأستاذ عصام وعلاء مرسى بدور سينو ومحمد ثروت بدور دكتور عجيب والفنان القدير سامي مغاوري بدور عم حسني.