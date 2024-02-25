اشتريها بخصم 50 % … ما هي اسعار شنط رمضان 2024 في المحافظات

يمكننا شراء الشنطة الخاصة برمضان من الهايبرات والمحلات التجارية وانها تتميز بوجود الكثير من العروض والخصومات على شنط رمضان التي توجد بها ما يحتاجها المنزل خلال شهر رمضان، وتختلف اسعارها حسب المكان التي تباع فيه وان سعرها يبدأ من 96 جنيه وتصل إلى 500 جنيه، ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هي اسعار شنط رمضان 2024 في المحافظات .

ما هي اسعار شنط رمضان 2024

تبدء أسعار شنط رمضان من 96 جنيه حتي وصلت إلى 500 جنيه في عدد من المحلات في جميع محافظات الجمهورية، ويتم تحديد السعر حسب المكونة منه الشنطة ويتم احتوائها على كل من زيت وسكر وأرز ومكرونة وتمر وغيرها، التي تحتاج لها الأسرة المصرية طوال شهر رمضان المبارك، وجاءت أسعار شنط رمضان في بعض المحافظات كما يلي:

تباع في محافظة القليوبية بسعر يبدء من 138 جنيه.

محافظة الفيوم تبدأ أسعارها من 96 جنيه.

يتم بيعها في محافظة الإسكندرية بمبلغ 155 جنيه.

بمحافظة القاهرة تبدأ أسعار شنطة رمضان في المحلات التجارية بسعر 109 جنيه.

محافظة المنوفية بدأت أسعار شنطة رمضان من 160 جنيه.

اسعار شنط رمضان في البحيرة من 150 جنيه.

أما عن محافظة بني سويف تبدا من 155 جنيه.

محافظة المنيا تبدأ أسعار شنط رمضان من 100 جنيه.

كما وصل سعرها في محافظة الدقهلية 200 جنيه.

محافظة أسيوط تبدأ اسعار شنط رمضان بمبلغ 135 جنيه.

وصل سعرها في محافظة بورسعيد ومحافظة السويس 135 جنيه.

سعر الشنط في رمضان

شنطة رمضان في فتح الله ماركت 2024 بدأ سعرها في هايبر فتح الله ماركت من 96 جنيه وتتكون من كيلو أرز، كيس سكر كيلو، كيس مكرونة 300 جرام، زجاجة زيت 800 مللي، بلح اسوانى كيلو واحد، وصلصة 280 جرامًا أما عن أسعار شنطة رمضان في متاجر بنده وصل بمبلغ 155 جنيه مصري، وتتكون من كيس سكر، كيس أرز، زجاجة زيت 600 ملم، 2 كيس صلصة، باكو شاي، 2 كيس مكرونة، وبلح.