بعد وفاتة بعدة أيام “كم تبلغ ثروة الدكتور هاني الناظر؟” .. أبنه يكشف سر خطير جدًا

يرتفع التساؤل من جانب الأشخاص كم تبلغ ثروة الدكتور هاني الناظر؟ لذا سوف نرفق لكم كل ذلك فيما يلي، حيث إنه قد قام الدكتور محمد الناظر بالكشف عن وفاة والده الذي يدعى الدكتور هاني الناظر كذلك أنه قام بالكتابة في منشور له من خلال حساب الرسمي المتعلق به إنا لله وإنا إليه راجعون قد تمت وفاة والدة الدكتور هاني الناظر وقال إن صلاة الجنازة تكون في يوم الخميس الثاني والعشرون من فبراير 2024 وذلك بالمجمع الإسلامي الذي يوجد بالشيخ زايد بجانب مستشفى زايد عقب صلاة العصر.

كم تبلغ ثروة الدكتور هاني الناظر؟

فيما يخص سؤال المواطنين كم تبلغ ثروة الدكتور هاني الناظر، يمكن أن نقول إنه حتى الآن لا يعرف قيمة تلك الثروة، ومن الجدير بالذكر أن الدكتور هاني الناظر كان مشهور بحبه الكبير للعمل الإنساني عن طريق التطوع بإجابته على جميع الأسئلة التي تخص المرضى من خلال الحساب المتعلق به بموقع فيسبوك وكذلك كان يقوم بكتابه العلاج وجميع الأدوية التي تخص المرضى أيضا بشكل مجاني، كذلك أن الدكتور هاني الناظر قام بتخصيص ساعات بشكل يومي لكي يقوم بالإجابة على استفسارات وأيضا شكاوي المرضى بغير مقابل مادي، كذلك أن الناظر عرف بعيادته التي يقوم بفتحها لسلسلة من الحالات أصحابها لا يستطيعون سداد نفقات العلاج.

معلومات عن هاني الناظر

الدكتور هاني الناظر تمت إصابته بمرض السرطان مؤخرا وقد تمت ولادته في السادس والعشرون من ديسمبر سنة 1950، كذلك أن جذوره تكون ممتدة لعائلة أبو دومه المعروفة بمدينة طما التي توجد في محافظة سوهاج كذلك أنه قد ورث الطب عن أبيه الذي يعد القدوة الأولى له إذ كان يقوم بالذهاب معه للعيادة الخاصة به التي توجد بشبرا.