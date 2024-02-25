بعد تحديد موعد الصرف.. جدول معاشات مارس 2024 بعد الزيادة الأخيرة 15% وفئات محرومة منها “تفاصيل”

خلال أيام تبدأ هيئة التأمين الاجتماعي بصرف المعاشات لأصحاب المعاشات عن شهر مارس، ونجد من لديهم معاش يتساءلون عن موعد إيداع معاشات مارس 2024 وأيضًا جدول المعاشات بعد الزيادة والمقرر تطبيقها بداية من شهر مارس وعلى حوالي 11 مليون مواطن صاحب معاش، فدعونا نوضح لكم تفاصيل الأمر، تابعوا.

متى تنزل معاشات مارس 2024؟

يبحث الكل الآن عن آخر أخبار المعاشات الآن عاجل وموعد صرفها عن شهر مارس 2024 الجاري، والجدير بالذكر أن الصرف يتم كل أول شهر، حيث اليوم الأول من شهر مارس لعام 2024 هو الموعد الرسمي لصرف معاشات المواطنين، وسيتم الصرف في هذا الموعد شاملًا المعاش الزيادة المقررة، وتلك الزيادة تشمل جميع المواطنين من أصحاب المعاشات والتي عددهم 11 مليون مواطن، حيث جدول المعاشات يأتي على النحو التالي:

المعاش قبل الزيادة المعاش بعد الزيادة 1300 ج 1495 ج 1500 ج 1725 ج 1600 ج 1840 ج 2000 ج 2300 ج 2300 ج 2645 ج 2600 ج 2990 ج 2900 ج 3335 ج 3500 ج 4025 ج 3800 ج 4300 ج 4100 ج 4715 ج 4400 ج 5060 ج 4700 ج 5405 ج 10800 ج 11592 ج

فئات محرومة من زيادة معاشات مارس 2024

للأسف وفقًا للقانون الجديد هُناك بعض الفئات التي تٌحرم من الحصول على الزيادة، بل للأسف محرومة من المعاش من الأساس، وتلك الفئات كالتالي: