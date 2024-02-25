أخبار مصر

بعد تحديد موعد الصرف.. جدول معاشات مارس 2024 بعد الزيادة الأخيرة 15% وفئات محرومة منها “تفاصيل”

Omnia Elbazمنذ 10 ساعات
0
معاشات مارس 2024
معاشات مارس 2024

خلال أيام تبدأ هيئة التأمين الاجتماعي بصرف المعاشات لأصحاب المعاشات عن شهر مارس، ونجد من لديهم معاش يتساءلون عن موعد إيداع معاشات مارس 2024 وأيضًا جدول المعاشات بعد الزيادة والمقرر تطبيقها بداية من شهر مارس وعلى حوالي 11 مليون مواطن صاحب معاش، فدعونا نوضح لكم تفاصيل الأمر، تابعوا.

متى تنزل معاشات مارس 2024؟

يبحث الكل الآن عن آخر أخبار المعاشات الآن عاجل وموعد صرفها عن شهر مارس 2024 الجاري، والجدير بالذكر أن الصرف يتم كل أول شهر، حيث اليوم الأول من شهر مارس لعام 2024 هو الموعد الرسمي لصرف معاشات المواطنين، وسيتم الصرف في هذا الموعد شاملًا المعاش الزيادة المقررة، وتلك الزيادة تشمل جميع المواطنين من أصحاب المعاشات والتي عددهم 11 مليون مواطن، حيث جدول المعاشات يأتي على النحو التالي:

المعاش قبل الزيادةالمعاش بعد الزيادة
1300 ج1495 ج
1500 ج1725 ج
1600 ج1840 ج
2000 ج2300 ج
2300 ج2645 ج
2600 ج2990 ج
2900 ج 3335 ج
3500 ج4025 ج
3800 ج4300 ج
4100 ج4715 ج
4400 ج5060 ج
4700 ج5405 ج
10800 ج11592 ج

فئات محرومة من زيادة معاشات مارس 2024

للأسف وفقًا للقانون الجديد هُناك بعض الفئات التي تٌحرم من الحصول على الزيادة، بل للأسف محرومة من المعاش من الأساس، وتلك الفئات كالتالي:

  • الفئات التي تعمل في عمل تحصل منه على دخل يساوي قيمة المعاش الذي يحصل عليه، أو صافي ربح يزيد عن قيمة المعاش، وفي حالة إن نقص دخله يُرد له المعاش من جديد.
  • الشخص الذي يزاول مهنة تجارية أو حتى غير تجارية لفترة خمس سنوات، سواء متقطعة أو متصلة، وله الحق بصرف معاشه مجددًا إن ترك العمل.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Omnia Elbazمنذ 10 ساعات
0

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى