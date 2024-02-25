موعد مباراة ليفربول وتشيلسى فى نهائى كأس الرابطة الانجليزية 2024 والقنوات الناقلة لها

يهتم الكثير من عشاق الساحرة المستديرة بالتعرف على موعد مباراة ليفربول والقنوات الناقلة ، حيث انه من ضمن المباريات المهمه والقوية وستقام فى الخامسة مساءا بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت الامارات ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد مباراة ليفربول وتشيلسى.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسى

ستقام المباراة اليوم وذلك على قنوات BEIN SPORTS والتي تميزت بنقلها الكثير من المباريات الهامة وستنقل اليوم مباراة تشيلسي وليفربول مع التعليق المميز للمعلق حفيظ الدراجي، الذي يتميز بتغطية الأحداث الرياضية بإثارة وحماس وانها من ضمن التي تهتم بعرض عدد من المباريات مع التعليق المميز لها ونقل كافة الاخبار الرياضية.

تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: روبيرتسون – كوناتي – فيرجيل فان دايك – برادلي

الوسط: غرافنبرخ – إندو – أليكسيس ماكاليستر

خط الهجوم: إليوت – غاكبو – لويس دياز

تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مواجهة ليفربول

حراسة المرمى: بيتروفيتيش

خط الدفاع: غوستو – ديساسي -كولويل – شيلويل

الوسط: فيرنانديز – غالاغير – كايسيدو

خط الهجوم: بالمر – جاكسون – ستيرلينغ

تردد قناة BEIN SPORTS 1 HD على نايل سات

تعد من ضمن افضل القنوات الرياضية التي يفضل مشاهدتها الكثير كما انه يمكننا ان نقوم بمتابعة المباراة على نايل سات من خلال التالي:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة BEIN SPORTS 1 HD على سهيل سات

حيث انها من القنوات الرياضية الاكثر مشاهدة وانه يمكننا مشاهدة المباراة على سهيل سات من خلال التالي: