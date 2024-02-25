نزلها حالًا واعرف طريقة الاشتراك في المسابقة “تردد قناة السعيدة اليمنية 2024” .. الموسم السادس

من اكثر القنوات التي يتم البحث عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي هي قناة السعيدة اليمنية وتزايدت عملية البحث بعد ان قامت ادارة قناة السعيدة اليمنية بتغيير التردد الخاص بها بهدف تحديث التقنيات الخاصة جودة الصوت والصورة وبسبب الملايين من المتابعين الذين يريدون معرفة التردد الخاص بها نقلنا لكم في هذا المقال تابعوا معي للحصول على التردد عن القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة السعيدة اليمنية

تقوم قناة السعيدة اليمنية بتقديم محتوى متنوع في جميع المجالات لا تعتمد على مجال واحد حيث أن القناة تقوم بتقديم محتوى هادف وتقدم ايضا حلول للعديد من المشاكل التي تظهر في المجتمع وتلبي احتياجات الجمهور بشكل كبير ويمكنكم تنزيل التردد الجديد لقناة السعيده اليمنيه عن طريق ادخال بيانات القناه الموضحة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة السعيدة اليمنية .

تردد القناة: 12187.

الاستقطاب رأسي.

معامل الترميز .27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة السعيده اليمنيه على نايل سات

يمكنكم ايضا إستقبال التردد الجديد الخاص بقناة السعيدة اليمنية على القمر الصناعي نايل سات عن طريق ادخال بيانات القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم ويمكنكم الإطلاع على بيانات القناة من خلال النقاط التالية؛