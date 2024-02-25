جميع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بأخر وجبة في العراق “هنـــا” كشوفات المقبولين

تعتبر الرعاية الاجتماعية هي من اهم برامج الدعم في مدينه العراق لأنها تستهدف فئه كبيرة جداً من المواطنين الأكثر احتياجا ولذلك يتساءل العديد من المواطنين في دولة العراق عن كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة ويمكنكم الاطلاع على الخطوات ورابط الاستعلام من خلال متابعة هذا المقال.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكنكم الاطلاع على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عن طريق اتباع الطريقة الموضحة في النقاط التالية:

يجب على المستعلم أولا الدخول على موقع وزارة العمل العراقية عن طريق النقر على هذا الرابط .

من الصفحة الرئيسية انقر على ايقونة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في مدينه العراق.

اكتب رقم هويتك في الخانة المخصصة لها.

اكتب اسمك رباعيا الخانة المخصصة لها

حدد الوجبة المراد الاستعلام عن اسمك بها.

بعد التأكد من إدخال بياناتك بشكل صحيح قم بالنقر على ايقونة استعلام.

ستظهر لك قائمة بأسماء المشمولين الجدد في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ابحث عن اسمك بينهم.

اذا لم تجد أسمك من ضمن القائمة الظاهرة أمامك بأسماء المشمولين في الوجبة التي حددتها أنتظر بعض الوقت و قم بالاستعلام مرة أخرى

أهداف الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك عدة أهداف للرعاية الاجتماعية في مدينة العراق يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية: