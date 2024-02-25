انخفاض سعر الدولار وأسعار السلع الغذائية “توقعات ليلى عبد اللطيف عن اقتصاد مصر 2024”

توقعات ليلى عبد اللطيف عن اقتصاد مصر 2024 في السنوات الأخيرة، شهد الجنيه المصري تقلبات عديدة، حيث انخفضت قيمته بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين المصريين.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن اقتصاد مصر 2024

وفي تصريحات للعرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، المعروفة بـ “سيدة التوقعات”، خلال مقابلة على برنامج “الحكاية” الذي يذاع على قناة “mbc مصر”، أشارت إلى توقعاتها للجنيه المصري في عام 2024، أوضحت ليلى أن الجنيه المصري قد يشهد تعثرا مؤقتا في الفترة القادمة بسبب بعض التطورات المحلية والعالمية، ولكنه من المتوقع أن يعود ويرتفع بشكل غير مسبوق وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري قد يزدهر، مع دعم من إحدى دول الخليج، ومتوقع أن ترتفع أسعار الأراضي والمنازل في مصر خلال عام 2024، وتتوقع كذلك تحسن أحوال الزراعة والصناعة في مصر بفضل الجهود المبذولة من قبل الدولة.

تحديث ايضا عن قناة السويس الجديدة، التي أبهرت العالم منذ افتتاحها في عام 2015، والتي حفرت بسواعد أبناء مصر، شكلت محورا مهما في التنمية الاقتصادية للبلاد، بفضل إطلاق الدولة لشهادات استثمار قناة السويس بعائد مرتفع، شارك فيها كل أطياف الشعب المصري، تم تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة استقطاب الاستثمارات بالفعل، لم تقتصر فوائد قناة السويس الجديدة على الفترة التي افتتحت فيها، بل ما زالت لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري حتى الان، كما ذكرت “ليلى”، أن تستمر قناة السويس في تحسين الاقتصاد المصري خلال عام 2024، وذلك من خلال تيسير حركة الملاحة وتوفير فرص جديدة للتجارة البحرية وزيادة الإيرادات الوطنية.