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اجهز عشان هتبدأ في المعاد ده!! جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للعلمي والأدبي
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 طلاب الثانوية العامة لعام 2024 ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2024، وذلك في ظل اقتراب موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة لنفس العام والمحدد يوم الخميس الموافق 22 فبراير، وزارة التربية والتعليم أكدت أنها بدأت استعداداتها لهذه الامتحانات المهمة التي من المقرر أن تنطلق في شهر يونيو المقبل.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
امتحانات الثانوية العامة في مصر تعد من أهم الفعاليات التي تشغل بال العائلات والطلاب، حيث تحدد مساراتهم الأكاديمية المستقبلية والجامعات التي سيتوجهون إليها بعد ذلك.
توزيع درجات الثانوية العامة 2024
- · في مادة اللغة العربية، يتضمن الامتحان 4 أسئلة مقالية والباقي اختيار من متعدد، الدرجة الكلية للمادة هي 80 درجة، مقسمة على 68 درجة للاختيار من متعدد و12 درجة للأسئلة المقالية.
- · في المواد اللغوية الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية، الدرجة الكلية من 50 درجة متوزعة على 42 درجة للاختبار من متعدد، وسؤالين مقاليين كل منهما يحمل 4 درجات بالإضافة إلى سؤال تعبيري بـ 4 درجات أيضا.
- · في المواد اللغوية الأجنبية الأخرى مثل الإيطالية والإسبانية والصينية، الدرجة الكلية 40 درجة، متوزعة على 34 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد وعددها 31 سؤالا، و 6 درجات للأسئلة المقالية وهي سؤالان فقط.
- · في المواد الإنسانية مثل التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة، الدرجة الكلية لكل مادة هي 60 درجة، حيث يتألف الامتحان من 46 سؤال اختيار من متعدد بإجمالي 52 درجة بالإضافة إلى 4 أسئلة مقالية بواقع 8 درجات.
- · في المواد العلمية مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة، الدرجة الكلية لكل مادة هي 60 درجة، متوزعة على 46 سؤال اختيار من متعدد بإجمالي 52 درجة، بالإضافة إلى 4 أسئلة مقالية بواقع 8 درجات.
- · في مادتي الرياضيات البحتة والتطبيقية، الدرجة الكلية لكل فرع 30 درجة ولكل مادة الفرعين 60 درجة، وتتألف الأسئلة من 18 سؤال اختيار من متعدد بمجموع 25 درجة، بالإضافة إلى سؤالين مقاليين كل منهما يحمل 5 درجات.
خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024
- يتعين على الطالب أو ولي الأمر دخول موقع وزارة التربية والتعليم لإجراء عمليات التسجيل والتحقق.
- يجب أن يكون مع الطالب شهادة الميلاد لمراجعة الاسم والرقم القومي لضمان دقة المعلومات.
- ينصح بأن تكون الصورة المطبوعة على الاستمارة خلفية بيضاء بمقاس 6×4 لضمان جودة الصورة.
- يتوجب تدوين اسم الطالب كاملاً أسفل الصورة، وخلفها وفقا للمعلومات الموجودة في شهادة الميلاد.
- قبل طباعة الاستمارة، يجب التحقق من الشعبة الدراسية واللغة الثانية والديانة المختارة للتأكد من صحة المعلومات.
- ينبغي علي الطالب وولي أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمستندات الاستمارة الإلكترونية، تعبيرا عن موافقتهم وتأكيدهم على صحة المعلومات المدخلة.