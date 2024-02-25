مبروك يا عم حقيقة صرف زيادة المعاشات مارس 2024 + تبكير موعد الإيداع لهذه الفئات

حقيقة صرف زيادة المعاشات مارس 2024 تزايدت استفسارات المواطنين المستفيدين من المعاشات حول موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، وكذلك موعد تنفيذ الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل زيادة المعاشات بنسبة 15%، والتي من المقرر تطبيقها ابتداء من الأول من مارس 2024.

حقيقة صرف زيادة المعاشات مارس 2024

بالنسبة للزيادة الجديدة في المعاشات، فإنها ستطبق بنسبة 15% ابتداء من الأول من مارس 2024 وهذا يعني أن المواطنين المستحقين سيستفيدون من هذه الزيادة في الدفعة التي تصرف في هذا التاريخ، مما يساهم في تحسين الظروف المالية للمتقاعدين وتخفيف الضغوط عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2024

· أولا قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

· بعد الوصول إلى الموقع، ابحث عن أيقونة “استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش” واضغط عليها.

· ستطلب منك إدخال الرقم القومي الخاص بك، يرجى ملاحظة أنه لا يمكن استخدام هذه الخدمة بدون التسجيل كمستخدم مسجل، إذا لم تكن قد سجلت بالفعل، يجب عليك التسجيل أولا للاستفادة من هذه الخدمة.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024