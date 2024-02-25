حملها الآن ومتع صغارك … تردد قناة ماجد كيدز Majid Kids 2024 الجديدة

يبحث الكثير عن قناة ماجد كيدز، فقد بدأ بثها في 2015، وهي من القنوات التي تتميز بعرض برامج هادفة لتوعية الأطفال، وتمتلك القناة حقوق الملكية الفكرية لكل من ماجد وكسلان وأمونة المزيونة، وفضولي، وهي اكثر الشخصيات التي يحبها الأطفال، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ماجد كيدز Majid Kids 2024 الجديدة

تردد قناة ماجد كيدز Majid Kids 2024 الجديدة

يمكننا ضبط تردد قناة ماجد كيدز على جهاز الإستقبال الخاص بك ويتم ذلك من خلال ان يتم إضافة التردد على قمر نايل سات ويتم من خلال التالي:

تردد القناة: 11411.

أيضًا الترميز:27500.

كذلك معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: ¾.

تردد قناة ماجد كيدز على عرب سات

يمكنك إضافة التردد التالي على القمر الصناعي عرب سات من خلال التالي:

التردد: 11804.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

البرامج التي تقدمها قناة ماجد كيدز

تقدم الكثير من البرامج والأفلام والمسلسلات المسلية والتي تتميز بعرضها ومن ضمن هذه البرامج:

فشل.

قوة البريق.

النحلة مايا.

القراصنة.

فريق الكنغر.

ماوكلي.

السمكة نيمو.

قصص تاتونكا.

مهري الصغير.

مملكة الحيوان.

نينجا الفاكهة.

واحة أوسكار.

ريبانزل.

قصص ماجد وكسلان.

قصص أمونة المزيونة.

يوميات فطين.

النقيب خلفان.

حكاية لعبة.

استقبال تردد قناة ماجد كيدز على جهاز الرسيفر

لضبط تردد قناة ماجد كيدز عليك بإتباع بعض الخطوات التي من بينها: