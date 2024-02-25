أقل من 50 جنية في الأماكن دي! سعر الدولار مقابل الجنيه سوق سوداء 2024 .. تحديث لحظة بلحظة

سعر الدولار مقابل الجنيه سوق سوداء في تعاملات اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024، شهد سعر الريال السعودي انهيارا تاما في السوق السوداء، وذلك عقب انخفاض كبير في سعر الدولار في هذه السوق، جاء هذا الانخفاض بعد إعلان الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يوم الخميس الماضي عن صفقة استثمارية بقيمة مليارات الدولارات، مما أثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري وأدى إلى تحسن الثقة في العملة المحلية وتراجع قيمة الريال السعودي بشكل كبير في السوق السوداء.

سعر الدولار مقابل الجنيه سوق سوداء

شهدت السوق السوداء حالة من الارتباك بعد ضبط العديد من تجار العملات، مما أثر على تراجع سعر الدولار بشكل حاد في السوق السوداء الآن، حيث يتراوح سعر الدولار ما بين 50 إلى 52 جنيها.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري وصل إلى 30.75 جنيه.

في حين وصل سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر شراء الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه.

بينما سجل سعر بيع الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر شراء الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 30.85 جنيه.

بينما وصل سعر بيع الدولار في البنك نفسه إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم البنك المركزي