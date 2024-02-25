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“سجل حالاً”… رابط منظومة الأغراض الشخصية في ليبيا للتسجيل في منصة حجز العملة الأجنبية fcms.cbl.gov.ly
فعلت إدارة البنك المركزي الليبي رابط منظومة الأغراض الشخصية في ليبيا وذلك حتى يستطيع المواطنين بكل سهولة حجز العملات الأجنبية المختلفة من أجل الاستخدام الشخصي، من خلال هذا التقرير وفي السطور التالية سوف نتعرف على رابط منظومة الأغراض الشخصية لحجز العملة الأجنبية على المنصة الرسمية.
رابط منظومة الأغراض الشخصية في ليبيا 2024
يرغب عدد كبير من المواطنين في ليبيا الراغبين في حجز العملات الأجنبية المختلفة عبر منصة حجز العملة معرفة رابط منظومة الأغراض الشخصية الخاص بحجز العملة لهذا أعلن البنك المركزي الليبي عن رابط منظومة الأغراض الشخصية في ليبيا ليتمكن المواطنين من حجز العملة بكل سهولة وفقاً للشروط المعلنة.
شروط حجز العملات الأجنبية في ليبيا
حتى يتمكن الأشخاص من حجز العملات الأجنبية في ليبيا لابد أن تتوافر بهم عدد من الشروط والتي من أهمها ما يلي:
- يجب أن يكون المواطن حاملا الجنسية الليبية.
- يشترط أن يكون عمر المتقزم ثماني عشر عاما فأكثر.
- لابد أن يكون المتقدم حاملا جواز سفر ساري المدة.
- يشترط أن يكون المتقدم خارج الجمهورية الليبية لغرض شخصي.
- يشترط أن يقوم المتقدم الموافقة على تقديم تعهد بعدم تحويل الأموال إلى خارج البلاد.
- يجب أن يقدم المتقدم صورة من بطاقة الرقم القومي.
- يشترط أن يقدم المتقدم صورة من تذكرة السفر.
- يجب أن يكون الحد الأقصى للسحب هو مبلغ 4000 دولار أمريكي فقط لا غير في العام.
- يجب أن يكون المتقدم يمتلك حساب بنكي يوجد به رصيد يقابل قيمة العملة الذي يرغب في سحبها.
- يشترط أن يكون الحساب البنكي للمتقدم غير مقيد بتقيدات تمنع البيع والحجز.