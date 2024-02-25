عاجل ورسميًا “طرح أكثر من 1943 وحدة سكنية” .. ألحق أحجزلك شقق الاسكان الاجتماعي 2024

شقق الاسكان الاجتماعي موعد فتح عادة ما تقدم وزارة الإسكان شقق بأسعار ميسرة وبخطط سداد تتناسب مع الدخل الشهري للمواطنين، مما يجعلها خيارا مغريا للكثيرين، يتم الإعلان عن شروط التقديم والأوراق المطلوبة عادة في المواقع الرسمية للوزارة أو من خلال الإعلانات العامة في وسائل الإعلام.

شقق الاسكان الاجتماعي 2024

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن برنامج “سكن لكل المصريين 4” سيتم الإعلان عنه وطرحه للجمهور خلال الستة أشهر القادمة، تتميز هذه الشقق بتوافرها فقط للمصريين، وتقدم بشروط ميسرة عبر نظام التمويل العقاري، حيث تقوم الدولة بدعم جزء كبير من تكلفتها من المقرر طرح هذه الشقق في عدة محافظات، بما في ذلك القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى عدد من الأقاليم الأخرى، تتنوع مساحة الشقق المقدمة حيث تبدأ من 75 مترا مربعا تتألف من غرفتين وصالة، وتصل إلى 90 مترا مربعا للشقق التي تتكون من 3 غرف وصالة تعلن الحكومة عن أسعار الشقق في إعلان رقم 18 لبرنامج الإسكان الاجتماعي لعام 2024، حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه، وذلك حسب مساحة الشقة المختارة.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي