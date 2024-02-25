بكل سهولة “طريقة الاستعلام عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس بعد الزيادة الجديدة” .. أعرف هتقبض ايه

عدد كبير من المواطنين يقومون بالتساؤل عن خطوات الاستعلام عن نصيب الفرد في تموين الشهر القادم من مارس 2024، فمن الجدير بالذكر أن المواطنين يتساءلون عن كل ما يخص نصيب الفرد في التموين، حيث إن هناك أنباء رائجة بشأن الزيادة بنصيب الفرد وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم جميع ما يخص ذلك بشأن الزيادة بنصيب الفرد، وكذلك خطوات إضافة المواليد.

الاستعلام عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس

أوضحت وزارة التموين أن نصيب الفرد يكون 50 جنيها في بطاقة التموين إذ يحصل فيها المواطن على زجاجة من الزيت وكيس من السكر، وتجدر الإشارة بأن هناك أشخاص يقولون أنه توجد زيادة بالتموين في نصيب الفرد ولكن ليس هناك زيادة على الإطلاق في نصيب الفرد بالتموين مثلما يقول الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

إضافة المواليد الجدد

بينت التموين أنه من الممكن للأشخاص أن يقوموا بإضافة المواليد الجدد بمنتهى السهولة واليسر وذلك عن طريق السير على سلسلة الخطوات التالية: