أخبار الفن
جدول مسلسلات رمضان 2024 بالمواعيد والقنوات الناقلة !! حدد هتتفرج عليه وأمتى بسرعة
باقي أيام قليلة على حلول شهر رمضان المبارك ومنذ أن تم الإعلان عن موعد شهر رمضان مبارك لعام 2024 وتساءل العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مسلسلات الدرامية التي سوف يتم تقديمها في شهر رمضان عام 2024 ميلاديا 1445 هجريا ويريد العديد من الناس معرفة الابطال الذين سوف يؤدون المسلسلات لذلك العام ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على القائمة التي تم الإعلان عنها من مسلسلات رمضان 2024 تابعوا معي.
مسلسلات رمضان 2024
للاطلاع على المسلسلات التي سوف يتم عرضها في شهر رمضان المبارك عام 2024 تابعة والنقاط التالية:
- مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني والفنانة جمانا مراد والفنان سيد رجب.
- مسلسل بابا جه بطولة الفنان اكرم حسني والفنانة سما إبراهيم والفنانة نسرين أمين.
- مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة الفنانة سلمى ابو ضيف والفنانة ليلى احمد زاهر والفنانة انتصار.
- مسلسل رحيل من بطولة الفنانة ياسمين صبري والفنان أحمد صيام.
- مسلسل اشغال شاقه الذي يقدم دور البطولة به الفنان هشام ماجد والفنانة اسماء جلال والفنانة شيرين.
- مسلسل خالد نور وولده نور خالد ويقوم بدور البطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان شيكو.
- مسلسل مطار يأتي من بطولة الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر والفنان خالد الصاوي.
- مسلسل صيد العقارب التي تؤدي دور البطولة به الفنانة غادة عبد الرازق والفنان ماجد المصري.
- مسلسل رحيل التي تقدمه الفنانة ياسمين صبري والفنان أحمد صيام.
- مسلسل كامل العدد والذى يلعب دور البطولة به الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلام.