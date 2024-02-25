شقق الاسكان والتعمير الشروط المطلوبة 2024 “استلم كراسة الشروط وقدم وفورًا”

شقق الاسكان والتعمير الشروط المطلوبة 2024 تم الإعلان عن فرصة حجز شقق بنك الإسكان والتعمير لعام 2024، حيث يتاح هذا الفرصة لجميع المواطنين ذوي الدخل المحدود في جمهورية مصر العربية. يمكن للراغبين في الحجز القيام بذلك بسهولة عبر الإجراءات الإلكترونية المبسطة.

شقق الاسكان والتعمير الشروط المطلوبة 2024

الشروط الأساسية للحجز تشمل دفع مبلغ مقدم قدره 60 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى دفع نسبة 20% من قيمة الوحدة، عند استلام الوحدة، يتوجب على المشتري سداد نسبة 10% من قيمة الشقة بينما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على أربع سنوات.

شروط حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024

· يجب على المتقدم أن يكون حاصلا على الجنسية المصرية للحصول على فرصة حجز الوحدة السكنية.

· يشترط أن يكون عمر المتقدم في نطاق يتراوح بين 21 عاما و50 عاما، حيث يعتبر هذا النطاق هو الفترة المقررة لقبول طلبات الحجز.

· يجب أن يكون المتقدم مؤهلا للحصول على وحدة سكنية واحدة فقط، وذلك لتعظيم الفرص للمستحقين الآخرين.

· يشترط أن يكون الدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم أعلى من الحد الأدنى المسموح به وذلك لضمان قدرته على تحمل التزامات السداد المالي للوحدة السكنية.

الأوراق مطلوب حجز شقق بنك الاسكان والتعمير