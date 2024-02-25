خطوات الاشتراك وموعد التسجيل “الموسم السادس مسابقة طائر السعيدة 2024”

الموسم السادس مسابقة طائر السعيدة 2024المسابقة “طائر السعيدة” تعتبر واحدة من أهم الفعاليات التي ينتظرها الكثيرون في اليمن كل عام، وتتزامن إعلانها مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تحظى بإعجاب واسع بين المشاركين والمتابعين على حد سواء، للمشاركة في هذه المسابقة الشيقة.

الموسم السادس مسابقة طائر السعيدة 2024

“مسابقة طائر السعيدة” متنوعة من الأسئلة في مختلف المجالات، بما في ذلك التاريخية، السياسية، الدينية، الاجتماعية والثقافية، وغيرها، يمكن للمشاركين الاشتراك في هذه المسابقة بطرق متعددة، عن طريق تقديم طلب الاشتراك والتسجيل وفق الإجراءات المحددة لذلك، حيث يعلن عن شروط وآليات الاشتراك بشكل دوري.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

للمشاركة في مسابقة “طائر السعيدة”، يطلب منك القيام بعدة خطوات بسيطة.

أولا، قم بزيارة الرابط المخصص للمسابقة.

ثم، قم بكتابة اسمك بالشكل الصحيح والكامل في الحقل المخصص لاسم المتسابق “رباعي”، بعد ذلك، ادخل رقم هاتفك في الحقل المخصص لضمان التواصل معك.

لاحقا، حدد اسم المحافظة التي تتبع لها والتي تمثلك كمشارك في المسابقة.

بعد إدخال هذه البيانات، اضغط على زر الاشتراك لتأكيد مشاركتك في المسابقة.

موعد عرض مسابقة طائر السعيدة

من المقرر بث مسابقة “طائر السعيدة” في تمام العاشرة مساء خلال أيام شهر رمضان المبارك، مع إعادة البث في الساعة 3:20 صباحا في اليوم التالي.

تردد قناة السعيدة اليمنية

ستتم إذاعة مسابقة “طائر السعيدة 2024” على قناة سعيدة اليمنية، وسيشارك في تقديمها الإعلامية مايا العبسي، يمكنك متابعة البث عبر التردد التالي: