“مبارك الولوج هسة” كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق منصة مظلتي pdf

هناك بحث مستمر عن رابط منصة مظلتي كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 لجميع المحافظات بينما يترقب المواطنون في العراق بفارغ الصبر يعمل الآلاف على البحث عن موعد كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 فقد زادت التساؤلات حول تأخر هذه الدفعة مقارنة بالدفعة السادسة التي شملت نحو 90 ألف شخص في مختلف المحافظات في ديسمبر الماضي 2023 ومع افتتاح باب التسجيل للدفعة السابعة يترقب الجميع الكشوفات والنتائج لأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وتزايدت الشكاوى والاستفسارات إلى المكاتب الاجتماعية مطالبة بسرعة الإعلان عن الكشوفات لتمكين الناس من استلام المساعدات قبل حلول شهر رمضان حيث يعاني الكثيرون من الحاجات والمطالب الملحة لذا نترقب معا الفقرات القادمة لنتعرف على كيفية الوصول إلى كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024.

“احصل على الكشوفات بالأسماء بسهولة بخطوات بسيطة عبر منصة مظلتي“

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية عن طريق النقر على الرابط التالي:

2. اختر خدمة الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية للموقع.

3. ثم، اضغط على الوجبة التاسعة من القائمة المعروضة حيث يحتوي هذا القسم على الكشوفات الأخيرة.

4. سيتم طلب منك تسجيل بيانات الاستعلام الخاصة بك مثل الرقم القومي وغيرها من المعلومات الضرورية.

5. بعد ذلك قم باختيار المحافظة التي تود الاستعلام عن الكشوفات المتعلقة بها.

6. أخيرًا اضغط على زر “بحث” للحصول على النتائج المطلوبة.

الشروط المطلوبة للحصول على الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية

من أجل ضمان توجيه الدعم النقدي بشكل عادل وفعال تحدد وزارة العمل للأسر شروطًا وضوابطًا تحدد الفئات الأكثر استحقاقًا للحصول على الدفعة السابعة إليكم الشروط التي يجب أن يكون المتقدم على علم بها قبل التسجيل لضمان عدم وجود أي مشكلة.

أن يكون المواطن من أصل الجنسية العراقية.

الإقامة الدائمة في العراق وغير ذلك يتم رفض الطلب.

سن معين للقبول بالنسبة للنساء من 16 سنة وحتى 60 سنة.

والتقديم متاح للرجال لمن لا تقل أعمارهم عن 18 عام ولا تزيد عن 50 عاماً.

وأن يكون المتقدم لا يشغل أي منصة في جهة عمل حكومية.

لا يمتلك المتقدم أي أصول ولا سجلات تجارية.

عدم امتلاك المتقدم سيارة فارهة.

عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربعة أفراد.

الأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة يمكنك الحصول بسهولة على الكشوفات بالأسماء للرعاية الاجتماعية والتأكد من حالة التأمين الخاصة بك أو بأي شخص آخر ترغب في الاستعلام عنه.

“بشرى ساره لهذه الفئات !!” كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق منصة مظلتي pdf