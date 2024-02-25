«الحق جهز ورقك الآن» رابط التقديم على مسابقة وظائف الشهر العقاري 2024 وأهم المستندات المطلوبة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل مسابقة وظائف الشهر العقاري 2024 والتي من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل فيها خلال الأيام القادمة، وبحسب ما جاء فإنه سيتم تعيين 50 شخص في وظيفة مهندس ثالث، وعدد 250 في وظيفة باحث قانوني ثالث، ومن المقرر أن يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الرسمي بوابة الوظائف الحكومية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي عقدها جهاز التنظيم والإدارة.

التخصصات المطلوبة في مسابقة وظائف الشهر العقاري 2024

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الخاضعة لوزارة العدل موعد التقديم على مسابقة وظائف الشهر العقاري 2024 منذ عدة أيام، حيث سيتم فتح باب التسجيل اعتباراً من يوم 1 مارس 2024، وعلى أن ينتهي في 16 من ذات الشهر، وأضاف المتحدث أنه سيتم تلقي الطلبات عبر بوابة الوظائف الحكومية، وبحسب ما جاء فإن التخصصات المطلوبة جاءت على النحو التالي:

مهندس قسم كهرباء.

مهندس تخصص حاسبات ثالث.

مهندس شعبة اتصالات وإلكترونيات ثالث.

مهندس قسم مساحة.

مهندس تخصص مدني.

باحث قانون.

شروط التقديم على وظائف الشهر العقاري 2024

من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الراغبين في الحصول على تلك الوظائف، قامت الجهات المختصة بوضع باقة من الشروط والآليات اللازم توافرها في المتقدم حتى يتسنى له الالتحاق بالوظيفة، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

عدم تخطي سن المتقدم 26 عام.

الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في التخصصات المطلوبة.

ألا يقل التقدير العام عن جيد جداً.

اجتياز الاختبارات المحددة تبعاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

اجتياز المتقدم التدريبات المحددة من قِبل جهة الإعلان.

النجاح في الكشف الطبى وأيضاً تحليل المخدرات، وذلك لمن اجتازوا الاختبارات.

تسديد مبلغ مالي قدره 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك من خلال الإيداع بإحدى البنوك المصرية كالبنك الأهلى وبنك مصر.

الأوراق المطلوبة للتقديم على مسابقة مصلحة الشهر العقاري

تتمثل الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على وظائف الشهر العقاري في النقاط التالية: