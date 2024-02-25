“قدم دلوقتي” استمارة التقديم على تعيينات العتبة الحسينية المقدسة 2024 شروط ورابط التقديم في الوظائف

تقوم الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بإطلاق مجموعة من الوظائف الشاغرة التي تشمل العديد من التخصصات المختلفة، وذلك من قبل قسم الشؤون الإدارية عن إطلاق استمارة التعيين الإلكترونية وفقًا للتخصصات والمؤهلات المعنية بالقبول، ولذلك سنكشف لكم بعض هذه التخصصات ورابط التقديم حتى يتمكن الجميع بالتقديم في مثل هذه الوظائف.

تخصصات العتبة الحسينية المقدسة

حددت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، بعض التخصصات المعنية بالقبول في الوظائف الشاغرة، وفقًا لما يلي:-

مطلوب مؤهلات من بكالوريوس الهندسة.

بكالوريوس من الهندسة الإلكترونيك.

دبلوم اتصالات.

كذلك سائقين باصات عامة.

مساعدين طباخ.

صنايعي فرن.

شروط ومستندات التقديم في تعيينات العتبة الحسينية

جاءت أهم شروط القيام بالتقديم في تعيينات العتبة الحسينية بالعراق، وفقًا للأتي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي ومقيم في محافظة كربلاء.

أن يكون ذو خبرة كافية في التخصصات المطلوبة.

أن يتراوح عمر المتقدم من مواليد 1990 إلى 2005.

تقديم الوثائق المعنية والمتمثلة في “البطاقة الموحدة، البطاقة السكنية، صورة من شهادة التخرج”.

رابط التقديم في تعيينات العتبة المقدسة

يمكن التقديم في تعيينات العتبة الحسينية المقدسة من خلال الدخول إلى هذا الرابط “هنا“، ليتم بعدها إتباع جميع الخطوات المعنية بالقبول ومن ثم إرفاق المستندات المطلوبة في تعيينات الحسينية، وسيتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة واختيار ما هو مؤهل لكل هذه الوظائف.