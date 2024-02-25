أبسط ياعم هتشتري ياميش رمضان “جدول معاشات شهر مارس 2024” .. زيادة جديدة

من أكثر الشهور التي يتم التساؤل عن موعد صرف معاشات ها هو شهر مارس بسبب حلول شهر رمضان المبارك يريد العديد من الناس الاطلاع على جدول معاشات شهر مارس عام 2024 وفقا لما تم اعلانه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي تابعوا معي هذا المقال للحصول على الجدول المعتمد من الوزارة.

جدول معاشات شهر مارس 2024

يمكنك من خلال نقاط التالية الاطلاع على جدول معاشات شهر مارس لعام 2024 لجميع المستفيدين من المعاشات بعد الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أيام صرف المعاشات عن ذلك الشهر تابعوا معي النقاط التالية للاطلاع على المواعيد من الشريحه الاولى الى الشريحة الثالثة.

يتم صرف الشريحة الأولى يوم واحد مارس يوم 2 مارس لعام 2024 لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه.

يتم صرف المعاشات الشريحة الثانية يوم 3 ويوم 4 مارس لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه.

يتم صرف المعاشات يوم 5 ويوم 6 مارس عام 2024 لمن يتقاضى أكثر من 3000 جنيه.

الاستعلام عن الزيادة الجديدة المعاشات عن شهر مارس

يريد العديد من مستحقين المعاشات في مصر الإستطلاع على جدول معاشات شهر مارس لعام 2024 حيث أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع زيادة جديدة لجميع المستفيدين من المعاشات في مصر لتصل الزيادة المقررة بنسبة 15% لجميع المستفيدين منها حتى يبلغ عددهم نحو 13 مليون مواطن تقريبا بتكلفة اجمالية تصل الى 74 مليار جنيه شهريا ابتداء من شهر مارس عام 2024 .