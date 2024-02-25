المكرمة الملكية الأردنية 2024.. الشروط وطريقة التسجيل للحصول على منحة ال100 دينار

أصبحت المكرمة الملكية الأردنية واحدة من أهم المواضيع التي يرغب المواطنين في الأردن معرفة تفاصيلها، وذلك من أجل الحصول على منحة ال100 دينار أردني، والتي أمر بها جلالة الملك من أجل مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل وبالتالي تتزايد الحاجات في هذا الوقت للكثير من المنتجات والسلع، ولهذا أصبحت المكرمة مطلب جماهيري.

المكرمة الملكية الأردنية 2024

يمكنك الآن الحصول على المكرمة الملكية الأردنية 2024 وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: قم بالدخول إلى موقع تكافل الأردني من هنا.

ثانيًا: عليك أن تقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة الرقم الوطني والرقم السري.

ثالثًا: عليك الضغط على أيقونة “التسجيل في المكرمة”.

رابعًا: قم باستكمال النموذج الإلكتروني الخاص بالمنحة.

خامسًا: عليك أن تتأكد من البيانات التي كتبتها ومن ثم قم بالضغط على “تقديم”.

من المقرر أن يصل إليك إشعار بتأكيد التسجيل في المكرمة، ومن ثم سيتم دراسة طلبك وبعدها التواصل معك لإخبارك إن تم الموافقة عليك، وفي هذه الحالة سيتم إشعارك بموعد إيداع مبلغ المنحة في حسابك.

شروط الحصول على منحة ال100 دينار أدرني

هناك عدد من الشروط التي تم وضعها من أجل الحصول على المنحة، وتلك الشروط هي: