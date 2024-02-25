تغيير جديد لـ موعد عرض مباراة الأهلي ضد الزمالك 2024 !! أعرف السبب فورًا

يتم التساؤل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل متابعي كرة القدم عن موعد عرض مباراة الأهلي ضد الزمالك لعام 2024 حيث تعتبر هذه المباراة من المباريات المهمة جدا لانها تجمع بين أهم الأندية في مصر نادي الاهلي ونادي الزمالك ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على الموعد التي سوف يتم عرض مباراة الأهلي والزمالك به وعن القنوات التي يمكنكم من خلالها مشاهدة المباراة تابعوا معي.

موعد عرض مباراة الأهلي ضد الزمالك 2024

تم الإعلان مؤخرا من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم أنه سوف يتم عرض مباراة الأهلي ضد الزمالك يوم الأربعاء الموافق 8 مارس عام 2024 وسوف يكون موعد المباراة في استاد القاهرة الدولي في محافظة القاهرة ويطمح فريق الزمالك أن ينتزع اللقب التاسع والعشرين في كأس مصر حيث أن النادي الاهلي يملك بطولات أكثر في كأس مصر لأنه فاز باللقب 38 مرة وكان يحصل على المركز 16 الوصيف حيث أنه من المقرر أن يتم عرض فعاليات اللقاء بين العملاقين على قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية لأنها تمتلك حقوق بث جميع مباريات كأس مصر في مصر وفي العالم العربي أيضا .

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك عبر شاشة قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات عن طريق تنزيل ترددها الموضح في النقاط التالية: