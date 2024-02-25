بدون تشفير ومجانًا “القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك 2024 ” الموافق 8 مارس

ارتفعت معدلات البحث بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء الوطن العربي عن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الزمالك وعن موعد عرض المباراة على شاشات التلفزيون حيث ان الجمهور ينقسم الى فريقين فريق الزمالك وفريق الاهلي ويشجعون النوادي المفضلة لهم ويتقدم الأهلي على الزمالك الى الان في الدوري العام ويليه نادي آخر ثم نادى الزمالك لذلك يتشوق الجمهور بشكل كبير جداً لمشاهدة هذه المباراة المشوقة تابعوا معي هذا المقال للاطلاع على القنوات التي يمكنكم من خلالها متابعة مباراة الأهلي ضد الزمالك.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك

من المقرر أنه يتم تقديم مباراة الزمالك والأهلي في استاد مصر في محافظة القاهرة وتكون هذه هي الجولة الحادية والثلاثين في بطولة الدوري العام وسوف يتم عرض المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت مباشرة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة وقناة اون تايم سبورت 2 في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة وسوف يتم تقديم المباراة من قبل الاربع معلقين المخصصين لنقل المباريات التي يتم عرضها عبر قناة أون تايم سبورت المعلق مدحت شلبي و المعلق حاتم بطيشة المعلق أيمن الكاشف والمعلق مؤمن حسن والجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو الذي يحتل المركز الأول إلى الآن في جدول ترتيب الدوري العام ويضمن الآن الأهلي لقب بطولة الدوري لذلك الموسم رسميا ونادي الزمالك يحتل الآن المركز الثالث في ترتيب الدوري العام.