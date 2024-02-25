بشرى سارة “دفع فاتورة الغاز اون لاين 2024” شركة بتروتريد بنصف الثمن فقط!

يبحث الكثير من المواطنين في الأيام الاخيرة الماضية عن دفع فاتورة الغاز اون لاين 2024 حيث أتاحت شركة الغاز بترو تريد امكانية دفع فاتورة الغاز إلكترونيا عبر الكثير من مواقع الدفع ، كما يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز عبر موقع الشركة الرسمي والاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز ، وذلك في ضوء التحول الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة في ظل الثورة التكنولوجية التي تقوم بها جميع المؤسسات خلال الفترة الماضية.

دفع فاتورة الغاز اون لاين 2024

قامت شركة الغاز بترو تريد بإتاحة دفع فاتورة الغاز اون لاين وذلك بجانب العديد من الخدمات الإلكترونية التي قامت الشركة بتوفيرها لعملائها وذلك تسهيلًا على المواطنين في عملية دفع الفواتير وكذلك امكانية ادخال قراءة عداد الغاز الطبيعي في البيوت في المحافظات المختلفة وذلك عن طريق الخطوات التالية :

أولًا قم بالدخول عبر موقع شركة الغاز بترو تريد من هنا. ثم قم بالضغط على “الاستعلام عن فاتورة الغاز”. ثم قم بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالعداد. ثم قم بالضغط على “خدمة الدفع الإلكتروني”. ثم قم بتسجيل رقم بطاقة الدفع الخاصة بك والطريقة المناسبة للدفع. ثم اضغط على “تأكيد العملية”.

طرق سداد فاتورة الغاز إلكترونيًا 2024

قامت شركة الغاز بترو تريد بالتعاون مع أكثر جهة بنكية إمكانية سداد فواتير الغاز اون لاين بكل سهولة وذلك عن طريق خدمات فوري أو خدمات بنك مصر او عن طريق محفظة الفون كاش من بنك مصر ، كما يمكن سداد فاتورة الغاز عن طريق موقع ماي فوري وموقع جوميا ، أو من خلال تطبيق مصاري أو أمان أو ضامن.