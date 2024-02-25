موعد عيد الفطر المبارك 2024 وعدد أيام الإجازة للموظفين بالقطاع الخاص والعام والبنوك

يرغب كل من الطلاب والموظفين بالقطاع العام والخاص والبنوك معرفة موعد عيد الفطر المبارك هذا العام وذلك من أجل الحصول على اجازة عيد الفطر وأخذ قسط من الراحة من الدراسة والعمل من أجل العودة مرة ثانية بنشاط وحيوية لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على موعد عيد الفطر وعدد أيام الاجازة خلال هذه المناسبة.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد عيد الفطر هذا العام حيث أوضحت الحسابات الفلكية أن يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أبريل 2024 سوف يكون اول ايام عيد الفطر المبارك على أن يكون يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من أبريل 2024 هو آخر أيام عيد الفطر المبارك مشيرة بأن جميع العاملين بالدولة سوف يحصلون خلال هذه الفترة على اجازة مدفوعة الأجر ويستثنى من ذلك الهيئات التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها للمواطنين مثل المطافي والاسعاف.

كما أوضحت الحسابات الفلكية أن يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس 2024 سوف يكون أول أيام شهر رمضان المبارك 2024 مؤكدة أن هذا ليس أمرا قاطعا ولكن سوف يتم تأكيده عقب الرؤية الشرعية للهلال وإعلانها من قبل دار الإفتاء.

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك في البنوك

يريد الكثير من المواطنين العاملين بالبنوك معرفة عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك، حيث جاءت أيام إجازات عيد الفطر المبارك هذا العام كما يلي: