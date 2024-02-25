لعشاق كرة القدم.. ثبت تردد قناة ssc الرياضية على عرب سات وتابع مباريات الدوري السعودي “روشن” اليوم

تتابع جماهير الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية جميع المباريات الرياضية عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية، تُعتبر قنوات SSC الرياضية الناقل الحصري لجميع المباريات في المملكة، بما في ذلك بعض المباريات الدولية والقارية.

تعرف على تردد قناة ssc الرياضية على عرب سات

لمعرفة تردد قناة SSC الرياضية، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم على التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات بدر 6.

التردد: 12418.

الاستقطاب: الأفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

لتثبيت قناة SSC الرياضية على جهاز الاستقبال الخاص بكم، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات على جهاز التحكم عن بُعد لجهاز الاستقبال. اختر “التركيب اليدوي” ثم “الأقمار الصناعية”. قم بإضافة قناة جديدة وأدخل التردد المذكور أعلاه. احفظ الإعدادات وقم بالبحث عن القنوات الجديدة.

من الجدير بالذكر أن هناك قنوات SSC الرياضية المجانية وأخرى المشفرة. يمكنكم متابعة المباريات على القنوات المجانية، أو الاشتراك ودفع رسوم اشتراك شهرية أو سنوية للاستمتاع بجودة عالية أكثر.

رسوم اشتراك مشاهدة المباريات على قنوات SSC الرياضية

هناك رسوم اشتراك لمشاهدة المباريات على قنوات SSC الرياضية. هذه القنوات توفر خدمة الاشتراك المدفوع للمشاهدين الذين يرغبون في الاستمتاع بجميع المباريات بجودة عالية وبدون انقطاعات. قد تكون هناك خيارات مختلفة للاشتراك، مثل الاشتراك الشهري أو الاشتراك السنوي، وتختلف التكاليف وفقًا لهذه الخيارات.

يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات حول رسوم الاشتراك وطرق الدفع عن طريق زيارة الموقع الرسمي لقنوات SSC الرياضية أو الاتصال بخدمة العملاء المختصة بهذه القنوات.