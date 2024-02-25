بعد تطبيق الزيادة الجديدة “موعد صرف تكافل وكرامة شهر مارس 2024” عشان رمضان الخير جاي

يتم صرف الدعم المالي تكافل وكرامة لأكثر من 5 مليون مواطن مصري مستحقين للمعاش من محدودي الدخل والأرامل والأيتام وذوي الهمم ولذلك يعتبر تكافل وكرامة هو من اهم برامج الدعم التي تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديمها باستمرار لمساعدة المحتاجين لظروف المعيشة الصعبة التي تمر بها البلاد وغلاء الأسعار ولذلك تتزايد عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف المعاش لكل شهر تابعوا معي هذا المقال للاطلاع على موعد صرف الدعم المالي من تكافل وكرامة لشهر مارس عام 2024.

موعد صرف تكافل وكرامة شهر مارس 2024

تم الاعلان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن إمكانية صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس عام 2024 يوم 15 مارس 2024 ومن المقرر أن يتم صرف المعاش يوم 15 من كل شهر من خلال ماكينات الصرف الآلي أو من خلال بنك ناصر أو خدمة فوري أو محافظ الالكترونية والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي المصرية تعمل دائما على تطوير برنامج الدعم المالي تكافل وكرامة ويعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على زيادة المعاش للمستحقين بإستمرار وبالفعل تم زيادة معاشات تكافل وكرامة في شهر مارس عام 2023 بنسبة 25% وتم زيادة المعاش مرة أخرى في شهر أكتوبر 2023 15% ليكون مجموع زيادة عام 2023 فقط 40% لجميع المستحقين من الدعم المالي تكافل وكرامة ويمكن ايضا لجميع المستحقين صرف المعاشات بالزيادة الجديدةالتي تم اضافتها مؤخرا في عام 2024.