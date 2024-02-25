اضمن واعرف معاشك هيكون كام “الاستعلام عن معاشات شهر مارس بالرقم القومي 2024”

يريد الكثير من المواطنين الاستعلام عن معاشات شهر مارس بالرقم القومي 2024 حيث أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن زياد معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين في الأيام الأخيرة ، ويمكن الاستعلام عن قيمة معاش شهر مارس بالزيادة الجديدة إلكترونيًا عبر موقع الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات.

الاستعلام عن معاشات شهر مارس بالرقم القومي 2024

يستطيع جميع المواطنين من أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاش شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة المقررة بنسبة 15% وتعتبر هي الزيادة الثانية على التوالي خلال عام 2024 حيث تم زيادة الحد الادنى للمعاشات وفق قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في شهر يناير 2024 ويمكن الاستعلام عن معاشات شهر مارس بالرقم القومي عن طريق الخطوات التالية :

أولًا قم بالدخول عبر موقع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات من هنا. ثم قم بالدخول عبر أيقونة “الاستعلام عن قيمة المعاشات”. ثم قم بتسجيل الرقم القومي وجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر قيمة معاش شهر مارس بالزيادة الجديدة.

موعد صرف معاش شهر مارس 2024

يبدأ صرف معاشات شهر مارس يوم الأول من مارس 2024 وذلك لمدة 5 أيام متتالية ، ويمكن لجميع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر مارس من خلال جميع مكاتب البريد المصري أو عبر ماكينات الصرف الآلي وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك والذي يبدأ يوم الاثنين الموافق 11 مارس القادم ، وتعمل الحكومة المصرية على تحسين الدخل لجميع المواطنين في السنوات الاخيرة الماضية في ظل ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال المعيشية في الفترة الأخيرة الماضية.