عشان التاجر ميضحكش عليك “الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين” بعد زيادة شهر مارس 2024

الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر لحاملي بطاقات التموين الاستعلام عن بيانات بطاقاتهم من خلال بوابة مصر الرقمية، يمكن للمواطنين الوصول إلى هذه الخدمة الإلكترونية لمعرفة رصيد السلع المخصصة لهم والحصص الشهرية المتاحة وفقا لعدد أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة، يعتبر ذلك جزءا من مجموعة الخدمات التموينية الإلكترونية التي تقدم للمواطنين لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية.

الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين

للقيام باستعلام عن بطاقة التموين ومعرفة رصيد السلع التموينية الشهرية، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر بوابة مصر الرقمية:

قم بفتح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

اختيار خدمة التموين من الخدمات الحكومية المتاحة.

النقر على أيقونة “استعلام عن صرف البطاقة”.

الضغط على “ابدأ الخدمة”.

عرض بيانات البطاقة التموينية والموافقة على الشروط والأحكام.

يتم عرض بيانات البطاقة وعدد الأفراد ورصيد الدعم المتاح.

أسعار بعض السلع التموينية

تفضل قائمة الأسعار للسلع التموينية في شهر فبراير 2024:

زيت خليط حجم 800 مل: 25 جنيها.

سكر معبأ وزن 1 كجم: 10.5 جنيه.

أرز معبأ وزن 1 كجم: 10.50 جنيه.

مكرونة وزن 800 جم: 10.5 جنيه.

مكرونة وزن 400 جم: 5.25 جنيه.

فول معبأ وزن 500 جم: 7.50 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جم: 3 جنيه.

شاي ناعم وزن 40 جم: 3.50 جنيه.

مسلي صناعي وزن 800 جم: 30 جنيه.

دقيق معبأ بلاستيك أو ورقي وزن 1 كجم: 11 جنيه.

عدس مجروش وزن 500 جم: 12 جنيه.

زيادة نصيب الفرد شهر مارس 2024

لن يتم الإعلان رسميًا عن زيادة شهر مارس في التموين ولكن في حال معرفة قيمة الزيادة سوف يتم إخبار كافة المواطنين.