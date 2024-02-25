عشان ابنك يبطل زني “أضبطي حالًا تردد قناة طيور بيبي 2024” .. وأنسى الصداع والعياط

يبحث الكثير من الأطفال والأمهات في الأيام الأخيرة الماضية عن تردد قناة طيور بيبي حيث تعتبر قناة طيور بيبي من أهم قنوات الأطفال العربية في الوطن العربي والشرق الأوسط وتهتم قناة طيور بيبي بتقديم محتوى مميز للأطفال باللغتين العربية والانجليزية ، وتحظى اغاني واناشيد قناة طيور بيبي بشهرة واسعة بين الأطفال في الوطن العربي كما تحظى قناة طيور بيبي على أعلى نسب مشاهدة بين قنوات الأطفال على اليوتيوب.

تردد قناة طيور بيبي

نكشف اليوم عن تردد قناة طيور بيبي عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك لمشاهدة أجمل أغاني واناشيد الاطفال المتنوعة والجميلة والتي يحبها الكثير من الأطفال يرددونها على مدى اليوم ومنها أنشودة “يا شهاب يا كذاب” وأنشودة “البندورة الحمرة” وتهتم إدارة قناةطيور بيبي بتقديم محتوى ترفيهي تعليمي ومحتوى ديني يؤثر في تنشئة الأطفال الصغار ويساهم في تشكيل وعيهم بدينهم وثقافتهم وإليكم تردد قناة طيور بيبي 2024

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11258.

معامل تصحيح الخطأ : 6\5

معدل الترميز : 27500

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11315

معامل تصحيح الخطأ : 4\3

معدل الترميز : 27500

نجوم قناة طيور بيبي 2024

بعد تنزيل تردد قناة طيور بيبي يمكنكم مشاهدة العديد من نجوم قناة طيور بيبي المميزين و المحببين لدى الكثير من جمهور قناة طيور بيبي ومنهم جاد و إياد مقداد والطفل الجميل سند مقداد والذي يحبه جميع الاطفال الصغار ، كما تشاهدون الأغاني القديمة لنجمة قناة طيور بيبي الأولى جنى مقداد مثل أغنية “ماما جابت بيبي”.