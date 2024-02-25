خطوات تنزيل تردد قناة MBC العراقية الجديد “متاح على جميع الأقمار الصناعية” 2024

تردد قناة MBC العراقية قامت قناة MBC العراق بتغيير التردد الخاص بها بهدف حل المشاكل التي تواجهها وضمان تقديم محتوى بجودة عالية من حيث الصوت والصورة، تعتبر قناة إم بي سي العراق واحدة من القنوات الفضائية المحبوبة لدى الكثير من المشاهدين، نظرا لتنوع محتواها الذي يشمل المسلسلات والأفلام، بالإضافة إلى البرامج الدينية والثقافية وبرامج المرأة.

تردد قناة MBC العراقية

تمتاز قناة MBC العراق بالحصول على نسب مشاهدة عالية من مختلف الدول العربية، وذلك بفضل تنوع برامجها وجودة إنتاجها.

تردد قناة MBC العراق من خلال القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12226.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة إم بي سي العراق الجديد

التردد: 11862.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل التصويب: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

كيفية تنزيل القناة على الرسيفر

لتثبيت القناة بنجاح، يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى إعدادات الرسيفر الخاص بك.

اضغط على خيار التركيب اليدوي.

انتقل إلى خانة إضافة قناة.

حدد القمر الصناعي الخاص بالقناة (عادة ما يكون قمر النايل سات لقنوات MBC).

قم بإدخال التردد الجديد لقناة MBC العراق والبيانات الخاصة بها وهي عادة.

التردد: يمكن العثور عليه في الموقع الرسمي للقناة أو من مصادر موثوقة أخرى.

القناة: MBC العراق.

الاستقطاب: عادة ما يكون إما أفقي (H) أو عمودي (V).

معدل الترميز: يعتمد على التردد ويمكن العثور عليه في المصادر المذكورة سابقا.

بعد إدخال البيانات، انقر على كلمة “حفظ” أو “تأكيد” حتى يتم تنزيل القناة على الرسيفر بنجاح.

من الضروري التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها وتأكيدها بشكل صحيح لضمان استقبال القناة بنجاح.