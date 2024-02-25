أعرف حالًا “شهادات بنك مصر 2024 بأعلى عائد” .. وأشتري قبل رمضان ! هتاخد كل شهر 4000 ثابتين

شهادات بنك مصر 2024 أعلن محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، عن نجاح الشهادة الجديدة ذات العائد المرتفع في جذب مدخرات تجاوزت 166 مليار جنيه خلال العشرين يومًا الأولى لطرحها، وفي سعي مستمر لتلبية احتياجات المدخرين، قدم البنك شهادة “طلعت حرب” ذات مدة سنة، والتي تتميز بمعدل عائد ثابت بنسبة 27% سنويًا يتم صرفها في نهاية المدة، بالإضافة إلى صرف عائد شهري بنسبة 23.5% سنويًا.

شهادات بنك مصر 2024

تتوفر الشهادة للشراء بقيمة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتُصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.

يمكن شراء الشهادات عبر الإنترنت وتطبيق BM Online، ويتم تفعيلها في اليوم العمل التالي للاثنين الموافق 8 يناير 2024.

كما يوفر البنك إمكانية الشراء من جميع فروعه المنتشرة بواقع أكثر من 800 فرع، مع فرصة الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر، وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المعمول بها.

تطبق أسعار الفائدة في بنكي الأهلي ومصر بنفس الشروط المتبعة في البنوك الأخرى، مما يظهر التزام البنك بتلبية احتياجات ورغبات العملاء.

تجسِّد هذه الخطوات التوجه الثابت للبنك نحو تحسين وتطوير أوعيته الادخارية لتلبية احتياجات المدخرين والمحافظة على مكانته في سوق الخدمات المالية.

تستهدف الشهادة الجديدة المقدمة من بنك مصر جذب المدخرات من خلال عائد مرتفع وثابت، مما يجعلها خيارًا جذابًا للأفراد الراغبين في زيادة قيمة مدخراتهم بطريقة آمنة ومضمونة.