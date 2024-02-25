تسريب اسم ضحية برنامج رامز جلال الحلقة الأولى 2024!! لاعب كرة قديم .. توقع هو مين؟

منذ ان اقترب حلول شهر رمضان المبارك ويتساءل العديد من الناس في الوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن برنامج رامز جلال لعام 2024 ويشغل الناس أسماء الضحايا التي سوف يتم استقبالهم في برنامج المقالب الجديد التي تم الإعلان عنه مؤخرا باسم رامز قفل اللعبة تابعوا معي هذا المقال للاطلاع على أسماء ضحايا برنامج رامز جلال الحلقة الاولى 2024.

اسم ضحية برنامج رامز جلال الحلقة الأولى 2024

تم ما الإعلان عن بعض أسماء النجوم التي سوف يتم استضافتهم في برنامج رامز جلال لعام 2024 المعروف باسم رامز قفل اللعبة يمكنكم الاطلاع على الأسماء التي من المؤكد ظهورها في البرنامج من خلال النقاط التالية:

النجم عمرو يوسف .

الفنان محمود العسيلي.

النجمة غادة ابراهيم.

النجم يوسف ماجد الكدواني.

كابتن رضا عبد العال.

كابتن احمد حسام ميدو.

النجمة شيرين رضا.

النجمة ميار السيد.

اللاعب أمام عاشور.

اللاعب احمد سيد زيزو.

النجمة غادة ابراهيم.

موعد عرض برنامج رامز جلال رمضان 2024

كل شهر رمضان من كل عام يقوم النجم رامز جلال بمفاجأة الجمهور بالبرامج التي يقدمها والتي يجعل الجمهور متشوق لمشاهدة البرنامج حيث انه من المقرر أن يتم عرض برنامج رامز جلال رمضان 2024 اول ايام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:00 مساء مع موعد أذان المغرب من كل يوم يستضيف الفنان رامز جلال العديد من النجوم ولاعبين كرة القدم الذين يحبهم الجمهور وينتظر مشاهدتهم في البرنامج.