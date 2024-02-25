راتب شهري 14 ألف جنية!! وظائف بنك مصر 2024 لخريجي تجارة .. بدون خبرة إطلاقًا

وظائف بنك مصر 2024 يتطلب تولي وظيفة Data Integration Developer في بنك مصر الحصول على شهادة جامعية في مجال تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة، بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن سنتين في تطوير وصيانة حلول الاندماج والتكامل البيانات، يجب أن يكون المتقدم ملمًا بأدوات الاندماج والتكامل البيانات مثل Talend و Informatica وغيرها، ولديه معرفة جيدة بقواعد البيانات ولغات الاستعلام المختلفة مثل SQL و PL/SQL، وتتضمن المهارات المطلوبة قدرة تحليلية قوية والقدرة على التواصل والتعاون في بيئة عمل فريقية، بالإضافة إلى القدرة على إدارة الوقت والتنظيم والعمل تحت ضغط.

وظائف بنك مصر 2024

إليكم وظائف بنك مصر الأحدث لعام 2024، بالإضافة إلى المهام والمسؤوليات الوظيفية لوظيفة Data Integration Developer:

الوظيفة: Data Integration Developer

مهام ومسؤوليات الوظيفة:

التقاط متطلبات ETL

تصميم وتطوير واختبار ودعم عمليات استخراج البيانات وتحويلها وتحميلها من أنظمة المصدر إلى DWH وData Marts.

تصميم العمليات لضمان تحقيق اتفاقيات مستوى الخدمة بشأن توقيت البيانات وتكرارها.

تحليل وتحسين الحلول الحالية، وتحسين النموذج المادي، وضبط الاستعلاب.

إرشاد أعضاء الفريق المبتدئين في أفضل ممارسات تطوير تكامل البيانات.

تحليل وتحسين أداء الاستعلاب والحلول، وتحسين النموذج المادي.

تطوير وثائق تسليم المشروع.

الاطلاع على أدوات معالجة البيانات عبر الإنترنت.

هذه المهام والمسؤوليات تعكس الدور الرئيسي الذي يقوم به Data Integration Developer في بنك مصر، حيث يتعين عليه تطوير وصيانة العمليات المتعلقة بتكامل واستخراج البيانات لضمان استخدامها بشكل فعال وفعالية في تحقيق أهداف البنك.