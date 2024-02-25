أخبار الفن
أكثر من 20 مسلسل مصري “قائمة مسلسلات رمضان الجديدة 2024” اعرف وحدد هتتفرج على ايه
ينتظر العديد من الناس في جميع أنحاء الوطن العربي شهر رمضان المبارك ونزول المسلسلات الجديدة والأعمال الدرامية التي تقدم من قبل العديد من الفنانين المشهورين في جميع أنحاء الوطن العربي ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على القائمة التي تم الإعلان عنها عن مسلسلات شهر رمضان الجديدة لعام 2024:
قائمة مسلسلات رمضان الجديدة 2024
منذ أن تم الإعلان عن موعد شهر رمضان المبارك لعام 2024 ويتساءل العديد من الناس عن قائمة المسلسلات الجديدة رمضان الذي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية:
- مسلسل بابا جاء بطولة الفنان أكرم حسني والفنانة سما ابراهيم والفنانة نسرين أمين.
- مسلسل أشغال شاقة بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال والفنانة شيرين.
- مسلسل خالد نور وولد ونور خالد ويأتي المسلسل من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان شيكو.
- مسلسل عتبات البهجة ويأتي من بطولة الفنان يحيى الفخراني وجومانا مراد والفنان سيد رجب.
- مسلسل مسلسل كوبرا التي يأتي من بطولة الفنان محمد إمام والفنان علاء مرسي والفنان محمود عبد الغني والفنانة منه فضالي.
- مسلسل أعلى نسبة مشاهدة التي يأتي من بطولة الفنانة سلمى ابو ضيف والفنانة ليلى زاهر والفنانة انتصار.
- مسلسل مطار كبيرة التي يأتي من بطولة الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر والفنان خالد الصاوي.
- مسلسل رحيل الذي يأتي من بطولة الفنانة ياسمين صبري والفنان أحمد صيام.
- مسلسل صيد العقارب التي يأتي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والفنان ماجد المصري.
- مسلسل كامل العدد الجزء الثاني الذي يأتي من بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلام.