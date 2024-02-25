جهز محفظتك أول حاجة “موعد صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة” .. 1000 جنية لكل مواطن عشان رمضان

موعد صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة تعززت استفسارات المواطنين المتقاعدين حول مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2024، وذلك في ضوء الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث من المتوقع أن تبدأ تلك الزيادة بالتنفيذ اعتبارًا من الأول من مارس. يأتي هذا القرار كجزء من حزمة اجتماعية عاجلة تستهدف تحسين أوضاع الأشخاص المتقاعدين، وذلك من خلال زيادة معاشاتهم بنسبة تصل إلى 15%.

موعد صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

من المتوقع أن يتم صرف معاشات شهر مارس 2024 بدءًا من الأول من شهر مارس، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي يصادف يوم الإثنين 11 مارس المقبل، ويتم صرف المعاشات على البريد والبنوك دائمًا في اليوم الأول من كل شهر، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019.

كما يمكن لأصحاب المعاشات الدخول على رابط الاستعلام المقدم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمعرفة تفاصيل صرف المعاشات والزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15%، والتي تأتي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

أما أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024، فتشمل:

منافذ البريد المصري.

البنوك والمحافظ الإلكترونية مثل بنك ناصر الاجتماعي.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

منافذ فوري وكارت ميزة.

ومن المقرر أن تبدأ زيادة المعاشات الجديدة المقدرة بـ 15% من الشهر المقبل مارس 2024، وهذه الزيادة تشمل أيضًا معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة إجمالية تصل إلى 74 مليار جنيه، مما يمثل تحسينًا ملموسًا في مستوى المعيشة للمواطنين المصريين.