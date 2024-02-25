لينك pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella في جميع المحافظات العراقية

تعد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أبرز الموضوعات المتصدرة عبر محركات البحث الاجتماعي منذ قبول طلبات التقديم ضمن برامج الدعم الاجتماعي بكافة المحافظات العراقية، وتستهدف برنامج الرعاية الاجتماعية الأرامل والمطلقات وكبار السن، ولهذا سوف نوضح كافة شروط القبول ضمن الرعاية الاجتماعية إلى جانب ذلك خطوات الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يترقب العديد من المواطنين الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، والجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بفحص الطلبات للتحقق من الفئات المستحقة، ولابد أن تتوافر فيهم عددا من الشروط الا وهي:

أن يحمل المستفيدين الجنسية العراقية.

أن تكون أسرة المتقدم لا تتعدى 4 أفراد، ويبدأ عمر المتقدم للرجال من 18 إلى 60 عام، وأما للنساء تتراوح أعمارهن ما بين 15 و55 عام.

لابد من توافر شرطًا في النساء الأرامل أو المطلقات امتلاكهن حضانة الأبناء.

ألا يكون للمتقدم وظيفة حكومية بأجر شهري مرتفع.

يحق للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على الرعاية، بالإضافة إلى كبار السن والأشخاص العاجزين وغير القادرين على العمل.

يجب ألا يكون للمتقدم أي سجلات تجارية، ولا يجوز له الاستفادة من معاشات التأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

حدد بعد ذلك أيقونة الرعاية الاجتماعية.

انقر بعد ذلك على خيار “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2024”.

اكتب بعد ذلك رقم الوجبة والدفعة.

حدد المقاطعة التي تعيش فيها.

بعد ذلك، انقر على كلمة “تحميل “.

ستتمكن خلال دقائق من تحميل كشوف المستفيدين، وستعرف ما إذا كنت من المشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا بمجرد صدور الكشوف.

خلال ثانية واحدة ستتمكن من تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في حالة قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاعلان عنها خلال الفترة القادمة، حيث سيتم اختيار المشمولين وفقا لعدد من الشروط المعلنة سابقا.