ألحق قبل رمضان !! حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 بمقدم 10 ألف جنية فقط

حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 حتى الآن، لم تصدر وزارة الإسكان تفاصيل دقيقة حول موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، وعادةً ما تعلن الوزارة عن مواعيد فتح الحجز وشروط التقديم على الشقق الاجتماعية في السنوات القليلة قبل ذلك، ومع ارتفاع الطلب على هذه الشقق بسبب ارتفاع أسعار العقارات، يمكن توقع أن يكون الاقبال على شقق الإسكان الاجتماعي أكبر في السنوات القادمة.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024

تم تحديد موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، حيث أعلن مصدر مسؤول بالوزارة أن برنامج “سكن لكل المصريين 4” سيتم الإعلان عنه وطرحه خلال 6 شهور، تلك الشقق متاحة فقط للمصريين، وتُقدم بشروط ميسرة بنظام التمويل العقاري، مع دعم جزء كبير من ثمنها من قبل الدولة.

أما بالنسبة لأسعار الشقق، فتتراوح بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه حسب مساحة الشقة، ويتم حجز الشقق فور الإعلان عنها عبر فروع البريد المصري أو موقع صندوق دعم الإسكان الاجتماعي.

وتتضمن الشروط لحجز الشقق مجموعة من النقاط، مثل أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون عمره 21 عامًا فأكثر، وألا يكون قد حصل على شقة من الإسكان الاجتماعي من قبل، ويتراوح دخل المتقدم بين 6,000 إلى 8,000 جنيه مصري للمتزوجين، ويجب تقديم الطلبات في محافظة الإقامة أو مكان العمل.

أما الأوراق المطلوبة لحجز الشقق، فتشمل صورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة التخرج، وشهادة الميلاد، وشهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل، ووثائق للكهرباء والغاز والمياه، وشهادة الخدمة العسكرية للرجال.