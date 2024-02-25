كراسة شروط حجز في شقق الاسكان الاجتماعي “هنـــا” .. خدها والحق الفرصة بسرعة 2024

شروط حجز في شقق الاسكان الاجتماعي تمكّنت وزارة التعمير من توفير فرصة حجز شقق بنك الإسكان والتعمير في التجمع الخامس للمواطنين، تلك الشقق تأتي مشطبة بالكامل، وتتميز بأسعار مدعمة من الوزارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة توفر كراسة الشروط التي يجب تعبئتها من قبل المواطن الراغب في التقديم على هذه الوحدات، هذا الإجراء يهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطنين بأسعار ميسرة، وتسهيل عملية الحصول على الإسكان من خلال توفير شقق مشطبة بالكامل بأسعار مدعمة.

شروط حجز في شقق الاسكان الاجتماعي

تم فتح باب الحجز في شقق وحدات بنك الإسكان والتعمير في التجمع الخامس منذ الأحد الموافق 28 يناير للعام الحالي، ومدة التقديم على الوحدات ستستمر حتى 29 فبراير لعام 2024. وتتم عملية الحجز والتقديم عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري .

. تسجيل الدخول عبر الموقع.

الضغط على أيقونة التأكيد لعملية الحجز والتقديم.

اختيار خيار الحجز الذي يظهر أمامك في الواجهة.

يتم نقلك مباشرة إلى صفحة الوحدات المتاحة.

النقر على أيقونة التأكيد للحجز بمجرد الاختيار والتعرف على التفاصيل.

طباعة الورق المتعلق بالتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي.

أما بالنسبة لأسعار الشقق الاجتماعية لبنك الإسكان والتعمير، فتتراوح بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه للوحدة، ويراعى تقدير سعر الوحدة وفقاً لمساحتها وموقعها الجغرافي، وتتم عملية التقديم بشكل إلكتروني عبر موقع صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ويمكن أيضاً التقديم عبر مكاتب البريد المصرية.