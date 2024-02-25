جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 شهر مارس “ألحق شوف اسمك عشان تقبض في رمضان”

برنامج الدعم المالي تكافل وكرامة يعتبر من اهم برامج الدعم التي تقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بسبب انه يستهدف الفئة محدودة الدخل والأرامل والمطلقات وأبناء الشهداء والايتام وذوي الهمم ويريد العديد من مستحقين برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن جدول الأسماء الحدود التي تم قبولهم في برنامج الدعم المالي تكافل وكرامة يمكنك من خلال هذا المقال الاطلاع على كيفية الاستعلام تابعوا معي.

جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

من خلال إتباع الطريقة الموضحة في النقاط التالية يمكنكم الاستعلام عن جدول الأسماء الجدد في برنامج الدعم المالي تكافل وكرامة:

يتوجب عليك اولا الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال النقر على هذا الرابط.

بعد الدخول على الموقع قم بالنقر على ايقونة الاستعلام الظاهرة أمامك.

قم بإدخال الرقم القومي للمتعلم المكون من 14 رقم.

انقر على ايقونة استعلام عن حالة الطلب.

ستظهر أمام القائمة بأسماء المقبولين في برنامج الدعم تكافل وكرامة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

يتساءل العديد من الناس عن الموعد الذي يمكنهم صرف معاشات تكافل وكرامة به حيث أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر من خلال العديد من الأماكن التي يمكنكم صرف معاشات تكافل وكرامة من خلالها يمكنكم الاطلاع على الاماكن من خلال متابعة النقاط التالية: