استقبل حالًا “تردد قناة اون تايم سبورت” .. متاح على جميع الأقمار الصناعية بأعلى جودة 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة اون تايم سبورت حيث تعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية والتي تقوم بنقل جميع مباريات الدوري المصري وجميع مباريات كرة القدم والمسابقات المحلية المصرية ، كما تقوم بنقل جميع مباريات ألعاب كرة اليد وكرة السلة في البطولات المختلفة ، وتعتبر قناة أون تايم سبورت هي قناة الأخبار الرياضية الأولى في مصر والوطن العربي وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة اون تايم سبورت

نكشف اليوم عن تردد قناة اون تايم سبورت وذلك لمشاهدة جميع مباريات النادي الأهلي القادمة وجميع مباريات الدوري المصري الممتاز ، وتشاهدون العديد من البرامج الاخبارية الرياضية على مدار اليوم عبر شاشة قناة أون تايم سبورت ، ومن المتوقع أن يتم بث مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر عبر شاشة قناة أون تايم سبورت عبر التردد التالي :

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11681

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

برامج قناة أون تايم سبورت 2024

تشاهدون العديد من البرامج الرياضية الاخبارية والحوارية من أشهر النجوم الرياضيين في الوطن العربي والشرق الأوسط حيث تشاهدون برنامج “جمهور التالته” ويقدمه الإعلامي الرياضي المتميز إبراهيم فايق ، كما تشاهدون برنامج “مع شوبير” ويقدمه الكابتن أحمد شوبير ، كما تتابعون استديو تحليلي للمباريات والأداء التحكيمي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.