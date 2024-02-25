ظهرت حالًا عبر “ca.iq” .. كشوف أسماء نقل النفوس اخر وجبه 2024 ! الخطوات بالتفصيل

يسر وزارة الداخلية العراقية أن تعلن بشكل رسمي عن رفع أسماء الوجبة الأخيرة لشهر فبراير من نقل النفوس في جميع المحافظات يمكن الآن للمواطنين الاستعلام عن هذه الأسماء بسهولة وبشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة الرسمي.

كشوف أسماء نقل النفوس اخر وجبه

نقل النفوس تعتبر خطوة حيوية في تسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين حيث تتيح لهم إمكانية تحويل ملفاتهم الرسمية من مكان إقامتهم الحالي إلى وجهتهم المقبلة بسهولة ويسر وفي هذا السياق تم الإعلان عن النقل النفوس في الوجبة الأخيرة لشهر فبراير 2024 في العراق يتم تحديد أسماء الأفراد المنقولين والمحافظات المرسلة إليها عادة من خلال بوابات الحكومة الوطنية أو مواقع الأحوال المدنية والجوازات المحلية ويمكن للمواطنين الاستعلام عن هذه الأسماء والمحافظات عبر هذه البوابات والمواقع الرسمية بكل يسر وسهولة تتميز هذه العملية بالشفافية والدقة حيث يتم تحديث القوائم بانتظام وفقا للإجراءات والتوجيهات الحكومية مما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير بيئة ملائمة لتنقلهم وتوطينهم في المناطق التي يرغبون في الانتقال إليها.

رابط الحصول على الكشوف أسماء نقل النفوس

للاطلاع على أسماء نقل النفوس المقبولين في العراق يمكن اتباع الخطوات: