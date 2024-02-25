استعد “تبكير موعد صرف تكافل وكرامة شهر مارس 2024” بمناسبة حلول شهر رمضان

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين عن موعد صرف تكافل وكرامة شهر مارس 2024 وذلك يوم 15 مارس القادم ، حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي منتصف كل شهر ميلادي لصرف معاشات تكافل وكرامة ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ، وذلك لمساندة جميع المواطنين في تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر في الفترة الماضية.

موعد صرف تكافل وكرامة شهر مارس 2024

يبدأ صرف معاشات تكافل يوم 15 مارس 2024 وسيتم صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية بقيمة 15% ، ويعتمد الكثير من المواطنين المصريين على معاشات تكافل وكرامة ، كما تم زيادة عدد الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة خلال الشهر القادم وذلك تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك 2024 ، ويمكن لجميع المواطنين صرف معاشات تكافل وكرامة من خلال ماكينات الصرف الآلي أو عبر مكاتب البريد المصري.

رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

بعد التعرف على موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يبحث الكثير من المستحقين عن كيفية الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي الموافق 7 فبراير الجاري ، وإليكم خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2024 عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة.