مع حلول شهر رمضان “زيادة جديدة 100 جنية” .. الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين 2024 شهر مارس

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد على بطاقة التموين 50 جنيهًا فقط حت الفرد الرابع في البطاقة ويبلغ نصيب الفرد الخامس في التموين 25 جنيهًا ، ويمكن الاستعلام عن جميع خدمات بطاقة التموين من خلال خدمات موقع مصر الرقمية وخلال السطور التالية نوضح كافة التفاصيل المطلوبة.

الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين

يمكن لجميع المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين عبر وقع مصر الرقمية وذلك من خلال الخطوات التالية :

أولًا قم بالدخول عبر بوابة مصر الرقمية من هنا.

ثم قم بالدخول أيقونة التموين والتي تظهر في مقدمة الصفحة.

ثم قم باختيار الخدمة التي تريدها من الخدمات التموينية المختلفة التي يوفرها الموقع.

ثم قم بتسجيل الدخول على الموقع.

ثم قم بإدخال الرقم القومي وجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم اضغط على “استعلام”.

موعد صرف تموين شهر مارس 2024

بعد الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف تموين شهر مارس وذلك بداية من يوم الأول من مارس 2024 في جميع المنافذ الاستهلاكية التي توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية في جميع المحافظات المصرية ، ويستطيع المواطن الحصول على السلع التموينية بأسعار مخفضة ، حيث يحصل الفرد الواحد على زجاجة زيت سعة 800 جرام وكيلو جرام واحد من السكر ، ويستطيع المواطنين صرف تموين شهر مارس 2024 قبل بداية شهر رمضان المبارك والذي يبدأ يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.