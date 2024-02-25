موعد بدايته والقنوات الناقلة “مسلسل اعلى نسبة مشاهدة في رمضان 2024” ليلي زاهر

نجد الفنانة ليلى زاهر تقدم شخصيتها بإتقان ضمن أحداث المسلسل الدرامي المنتظر “أعلى نسبة مشاهدة” الذي يتمتع ببطولة النجمة سلمى أبو ضيف والمقرر عرضه خلال موسم رمضان لعام 2024 عبرت زاهر عن تفاعلها مع العمل من خلال نشرها للبوستر الخاص بشخصيتها على حسابها الرسمي في منصة “إنستجرام” حيث علقت قائلة: “إحنا إتلعب بينا والدنيا بهدلتنا جامد إحنا ضحايا السوشيال ميديا”.

مسلسل اعلى نسبة مشاهدة في رمضان 2024

يتضح من البوستر التشويقي لمسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” بعض التفاصيل المثيرة التي قد تكون محورا لأحداث العمل وعبرت الفنانة عن هذه النقطة بتعليقها قائلة: “الشهرة على السوشيال ميديا سهلة بس هل أي حد يقدر على تمنها ده اللي هنعرفه في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة خلال رمضان 2024 حصريا على شاهد أقوى النجوم وأضخم الأعمال في مكان واحد رمضان معانا يبدو أن المسلسل سيتناول قضايا الشهرة والتأثير الذي تحمله وسائل التواصل الاجتماعي وقد يستكشف تحديات ومخاطر السعي وراء الشهرة والانتشار عبر هذه الوسائل.

ابطال مسلسل اعلى نسبة مشاهدة

يعتبر مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” من الأعمال الدرامية القصيرة المستوحاة من أحداث حقيقية حيث يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم البارزين في الساحة الفنية بما في ذلك سلمى أبو ضيف وليلى زاهر وانتصار ومحمد محمود وفرح يوسف وهند عبد الحليم ومحمد شاهين وإسلام إبراهيم ويتميز المسلسل بإخراج ياسمين أحمد كامل وسيناريو وحوار سمر طاهر ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.