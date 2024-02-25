البحوث الفلكية توضح “كم يوم باقي على رمضان 2024؟” .. + عبارات تهنئة للمسلمين

باقي أيام قليلة جدا على حلول شهر رمضان المبارك لعام 2024 الذي يلي شهر شعبان ويليه شهر شوال لذلك يتساءل العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أول أيام شهر رمضان المبارك حيث يبدأ العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم بتحضير أنفسهم على إستقبال ذلك الشهر الكريم تابعوا معي هذا المقال للاطلاع على الأيام الباقية لحلول شهر رمضان المبارك.

كم يوم باقي على رمضان 2024

يريد العديد من الناس معرفة كم يوم باقي على شهر رمضان المبارك وها نحن الآن في النصف الأول من شهر شعبان الذي يليه شهر رمضان المبارك ويتبقى 18 يوم على حلول أول أيام شهر رمضان المبارك الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة ويمكنكم الإطلاع على أركان الإسلام الخمس الموضحين في النقاط التالية:

شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.

اقامه الصلاه.

التائة الزكاة.

صوم رمضان.

حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا.

موعد اذان المغرب اول ايام شهر رمضان المبارك

يأتي اذان المغرب في أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:01 مساء وبذلك يكون عدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و 38 دقيقه وتتزايد مع مرور الأيام ساعات الصوم ويكون اخر أيام شهر رمضان المبارك عدد ساعات الصيام به 14 ساعة و 34 دقيقة حيث يأتي أذان المغرب في تمام الساعة 6:19 مساء بتوقيت مصر محافظة القاهرة.