هتاخد 171 ألف جنيه فوري وانت طالع.. زيادة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة

في إطار الدعم التي تقدمه الحكومة المصرية لجميع مواطنيها، فقد كشف مصدر مسؤول عن كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة، بعد الزيادات الجديدة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى أن هذه المكافأة تأتي وفقًا للمادة رقم 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر برقم 148 لعام 2019، على أن يتم احتسابها بواقع أجر شهر عن كل عام وظيفية من سنوات العمل التي قضاها الموظف.

حالات رفع الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة

وأكد المصدر، أن الحالة الأولى من هذا القانون هو أنه في حالة إذا كانت مدة الخدمة 5 سنوات فإن مكافأة نهاية الخدمة تكون بمجموع 21 عن كل عام، بينما في حالة إذا تجاوزت عن 5 سنوات في العمل ففي هذه الحالة يتم احتساب المكافأة عن الـ 5 سنوات الأولى من الخدمة على 21 يومًا لكل عام، إضافة إلى راتب 30 يومًا عملاً عن كل كل عام إذا زادت عن 5 أعوام، وعلى سبيل المثال فإنه يتم احتسابها بنحو 21 ألف جنيه إذا قضى 5 سنوات، وذلك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 6000 جنيه.

حالات رفع الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة

تتمثل أهم حالات القيام برفع الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي الحكومة، وفقًا لما يلي:-