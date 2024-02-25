قبل الصرف بـ 3 أيام .. الوزارة تحدد نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024 بعد الزيادة

نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024 في شهر مارس 2024، تشكل أسعار السلع التموينية محل اهتمام واسع من قبل المواطنين، خاصة أصحاب البطاقات التموينية، يشهد هذا الشهر زيادة في عمليات البحث من قبل الأفراد لمعرفة نصيب كل فرد من التموين، وتأتي هذه الاهتمامات في سياق معلومات وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث توفر مجموعة واسعة من السلع الغذائية لحملة البطاقات التموينية.

نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024

من المفترض أن يتلقى كل فرد في بطاقة التموين مبلغا قدره 50 جنيها مصريا فقط حتى الفرد الراب أما الفرد الخامس ومن بعده في البطاقات، فيجب أن يحصلوا على السلع التموينية بقيمة تصل إلى 25 جنيها للفرد، يجب الإشارة إلى أن وزارة التموين توفر أكثر من 32 سلعة تموينية بأسعار مخفضة في أكثر من 42 ألف منفذ تمويني موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.

أسعار مقررات السلع التموينية لشهر مارس 2024